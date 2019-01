"Grazie piazza Navona per l'amore della mia vita", il biglietto che commuove

(Facebook /Giulia Raiola)

"Con questo biglietto vorrei ringraziare questa fontana e questa magnifica piazza, per avermi fatto incontrare 32 anni fa qui, il grandissimo amore della mia vita, mio marito Lorenzo". Un biglietto dolcissimo, dedicato a piazza Navona e a una vita d'amore passata accanto alla persona del cuore. Questo quanto trovato il 2 gennaio scorso da Giulia Raiola, che su Facebook ha voluto condividere una foto della missiva attaccata con cura alla fontana principale della storica piazza romana, firmata dalla signora Elisabetta. "Mi hai commosso", scrive Giulia all'autrice del biglietto, che il 5 novembre 2017 ha purtroppo dovuto dire addio al suo Lorenzo: "Ora purtroppo lui non c'è più - si legge ancora -, un terribile male me lo ha strappato via a soli 56 anni, comunque il suo ricordo vive sempre nel mio cuore, così come questa bellissima fontana emblema di quel fantastico incontro. Grazie piazza Navona", il saluto di Elisabetta.

Il biglietto non è di certo passato inosservato, e finora sono quasi 1500 gli utenti che hanno voluto lasciare un 'like' al post di Giulia con la commovente storia d'amore di Elisabetta. Oltre mille le condivisioni e qualche commento al post, fra cui quello di Cristiana, figlia di Elisabetta e Lorenzo: "Vorrei ringraziare Giulia Raiola come tutti quelli che hanno apprezzato il gesto di mia mamma Elisabetta", scrive, bacchettando invece chi "fa battutine sulle "letterine" da lasciare in giro per Roma" a difesa del grande amore dei genitori, che sul suo profilo chiama "grande mammi e grande papo".