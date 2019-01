"Digos all'Ufficio Anagrafe di Palermo", la Questura smentisce

Immagine di repertorio (Fotogramma)

La Questura di Palermo smentisce con una nota la notizia diffusa oggi "da organi di stampa locale", secondo la quale personale della Digos di Palermo si sarebbe recato presso l'Ufficio Anagrafe del Comune, per "assumere informazioni sulle procedure, inerenti i richiedenti asilo politico, adottate da quell'ufficio". "Tale notizia - si legge nella nota - è destituita di ogni fondamento". "Nessun dipendente della locale Digos - si sottolinea - ha fatto accesso nei predetti uffici comunali, in data odierna".

Lo stesso ministro dell'Interno Matteo Salvini, rispondendo a un giornalista a Pescara, chiarisce: "La notizia è già stata smentita, nessuna perquisizione". Poi, ospite di 'Stasera Italia' su Retequattro, alla domanda se manderà degli ispettori per controllare l'operato dei sindaci che vorrebbero disobbedire, il vicepremier dice: "No, ne risponderanno ai loro cittadini". "Probabilmente - spiega - non essendo in grado di rispondere ai problemi delle loro città, cercano di fare polemiche a gratis, attaccando il ministro dell'Interno". "La risposta degli italiani, dei palermitani, dei milanesi, dei napoletani, mi sembra chiara ed evidente. Ci sono delle regole, c'è buon senso, c'è un ordine da rispettare, quindi questo è", conclude Salvini.