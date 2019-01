Sud sotto la neve

Secondo giorno di neve e grande freddo anche in Basilicata, dove i disagi si sono estesi in tutta la regione. Il sindaco di Potenza Dario De Luca ha disposto la chiusura degli asili nido per oggi e domani a causa delle avverse condizioni meteo. Dalla mezzanotte, su disposizione della Prefettura, vige il divieto di circolazione ai veicoli adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico superiore alle 7,5 tonnellate, fuori dai centri abitati, lungo le strade statali e provinciali delle provincie di Potenza e di Matera. Inoltre, per il peggioramento delle condizioni meteo, le ferrovie appulo lucane hanno soppresso le corse bus in partenza dai centri di Matera, Gravina, Altamura e Toritto.

Nevicate nella notte anche sulle aree interne della Campania, in particolare in provincia di Caserta, Avellino e Salerno. La Direzione della Reggia di Caserta, completamente imbiancata, ha disposto la chiusura del Giardino inglese per motivi di sicurezza, mentre il Parco resta aperto permettendo ai visitatori una suggestiva passeggiata negli spazi imbiancati. Intanto le foto che mostrano lo spettacolo mozzafiato del Parco imbiancato diffuse sui social tramite il profilo ufficiale della Reggia stanno facendo il giro del web.

Risveglio sotto zero anche per la Sardegna dove, secondo i rilevamenti delle stazioni di 'Sardegna Clima Onlus', le temperature minime della notte hanno raggiunto i -8,1° C a Fonni Massiloi (Nu) e i -0,8 a Sestu nell'hinterland cagliaritano. Temperature che hanno confermato le previsioni della Protezione civile, che ieri ha diffuso l'allerta per freddo e gelate su tutta l'isola fino 5 gennaio. Sulla Sardegna si prevedono infatti temperature minime basse (inferiori a 2°C in pianura) o localmente molto basse (inferiori a -3°c in pianura) in ulteriore calo rispetto a quelle registrate nelle prime ore della mattinata di ieri.