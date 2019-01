"Amiamo l'Italia perché non è Salvinia", il post della Ong

(Fotogramma /Ipa)

"Amiamo l'Italia perché Italia non significa 'Salvinia'. Grazie per la vostra solidarietà". Lo scrive in un tweet l'Ong Sea Eye, a commento della foto di una manifestazione organizzata per chiedere un porto per sbarcare i migranti a bordo della nave, in mare da una settimana.

La posizione del ministro intanto resta granitica: "Non cediamo ai ricatti. Due navi Ong - ha detto Salvini - sono in acque territoriali maltesi: le persone a bordo devono essere fatte sbarcare a La Valletta. Oppure, visto che le Ong hanno bandiera olandese e tedesca, chiedano aiuto a Berlino e Amsterdam per attivare immediatamente un corridoio umanitario".