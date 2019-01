14enne accoltella a morte il padre

Foto di repertorio (Fotogramma)

Forse per uno scatto d’ira improvviso, un 14enne ha accoltellato a morte il padre. E’ successo a Cervia, in provincia di Ravenna. Il 55enne è stato portato d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena in condizioni critiche. Il minorenne è stato fermato dai carabinieri, che ora stanno indagando per ricostruire quanto accaduto.

Secondo quanto si apprende il minore sarebbe seguito da tempo per problemi di autismo. Il padre sarebbe intervenuto per sedare una lite tra fratelli, al culmine della quale sarebbe partito il fendente. Il coltello è stato trovato dai carabinieri e sequestrato. Nei prossimi giorni la procura disporrà una consulenza psichiatrica per stabilire le condizioni psichiche del 14enne indagato. L’ipotesi è di omicidio aggravato.