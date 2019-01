Neve e gelo sferzano il Sud

Santa Maria di Leuca (foto Adnkronos)

Sud nella morsa di neve e gelo. Sono diversi i Comuni etnei che stamane si sono 'svegliati' ammantati dal bianco della neve. L'ondata di freddo, infatti, che da qualche giorno sta investendo anche la Sicilia, in queste ore non molla ancora la presa. In provincia di Catania, in particolare, è anche emergenza. Dalla notte scorsa, le squadre del Comando provinciale dei vigili del fuoco sono impegnate per intervenire su buona parte del territorio a causa di situazioni critiche e di pericolo causate dalle nevicate e dalle temperature particolarmente rigide. Dalla serata di ieri a oggi sono stati portati a termine oltre 30 interventi di soccorso per automobilisti in difficoltà, o finiti fuori strada dopo aver perso il controllo del proprio veicolo, o coinvolti in incidenti stradali a causa del manto stradale ghiacciato o ricoperto di neve. In nottata sono state soccorse anche persone che non riuscivano a uscire dalla propria abitazione a causa della neve. Tra i comuni maggiormente colpiti anche quelli danneggiati dal sisma di Santo Stefano, di magnitudo 4.8 sull'Etna, come Santa Venerina, Zafferana Etnea e Acireale. La neve è caduta copiosa anche a Caltagirone, dove ha provocato numerosi disagi e un consistente rallentamento nel servizio di raccolta dei rifiuti,

Nella morsa del gelo anche Palermo. La neve che è caduta abbondante nei Comuni del comprensorio ha imbiancato ieri sera anche il capoluogo, facendo registrare un brusco calo delle temperature. Spalaneve e spargisale in azione su diverse strade dell'entroterra, dove la coltre bianca ha creato disagi alla circolazione. Ma i fiocchi hanno imbiancato nella notte anche Prizzi, Corleone, Palazzo Adriano, Piana degli Albanesi, Petralia Soprana e Petralia Sottana. Decine gli interventi di soccorso dei carabinieri da un capo all'altro della provincia ad automobilisti rimasti bloccati per la neve. A causa della neve caduta ieri sera su Palermo sono stati numerosi i disagi registrati all'aeroporto Falcone-Borsellino, dove alcuni voli sono stati cancellati e altri dirottati in altri scali. Il peggioramento nella notte delle condizioni meteorologiche ha reso inoltre problematica la circolazione ferroviaria in Sicilia.