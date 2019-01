Ultrà morto, indagati 4 tifosi del Napoli

L'auto sulla quale viaggiavano, che è stata sequestrata, "non è coinvolta negli incidenti, di questo ne siamo sicuri", aveva aggiunto l'avvocato. L'auto in questione è stata lavata dopo il ritorno a Napoli. "Un fatto assolutamente non dirimente -ha spiegato il legale - i ragazzi sono andati in 5 a Milano per vedere la partita, quella era l'auto che usava il padre per andare a lavorare. Mi pare normale tornare a Napoli e portarla a lavare prima di riconsegnarla al padre". L'avvocato Coppola ha inoltre precisato che "il guidatore dell'auto non era il figlio del proprietario della società di leasing ma un altro ragazzo, oggi lo chiariremo agli inquirenti".