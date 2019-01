Sgarbi a Rita Dalla Chiesa: "Magari Roma fosse come Beirut"

(Fotogramma)

"Magari Roma fosse come Beirut". Vittorio Sgarbi commenta via social le dichiarazioni di Rita Dalla Chiesa che in un'intervista al 'Giornale' ha parlato delle condizioni di Roma, tra buche e rifiuti, ed ha paragonato la città alla capitale libanese. "Nell’affermazione di Rita dalla Chiesa che accosta Roma a Beirut c’è un errore di fondo - scrive Sgarbi su Facebook - Non Roma è diventata come Beirut, ma magari Roma fosse come Beirut, che appare oggi una città ordinata, sicura, bene illuminata, viva di giorno e di notte, senza buche e con siti archeologici vicini come Byblos e Baalbek che sono modelli di conservazione, di pulizia, di buona manutenzione e di buon esempio per i siti archeologici romani". Ad accompagnare il post una foto del sito archeologico di Baalbek, Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO.