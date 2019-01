Brescia, neonato muore in ospedale per infezione

(FOTOGRAMMA)

Un neonato prematuro è morto sabato a Brescia, dove era ricoverato in terapia intensiva agli Spedali Civili. Il piccolo, nato lo scorso 4 dicembre, è morto a causa di un’infezione di cui non si conoscono le cause; lo scorso 29 dicembre aveva avuto uno choc settico.

Sarebbe il terzo decesso di neonati in una settimana. L'ospedale non rilascia dichiarazioni, mentre la magistratura potrebbe aprire un fascicolo per fare luce su quanto accaduto.