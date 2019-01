Scivola sul ghiaccio, escursionista muore in un dirupo

(Foto Soccorso Alpino)

Infortunio mortale oggi a Valbondione, comune in provincia di Bergamo. Un uomo di 47 anni residente a Berzo San Fermo è caduto in un dirupo e ha perso la vita, rende noto il Sasl, il soccorso alpino e speleologico lombardo.

Secondo le prime informazioni, l'uomo era uscito da solo per un’escursione, poi ha incontrato un gruppo di persone che procedeva lungo lo stesso sentiero. Si tratta di una scorciatoia, il sentiero è conosciuto come 'Lo scarico', un'alternativa utilizzata soprattutto d'estate rispetto al sentiero che porta al rifugio Curò. "Sul percorso però c’era del ghiaccio e l’uomo non indossava i ramponi. È scivolato e i traumi sono stati letali", spiegano i soccorritori.