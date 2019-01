Cerchi l'amore? Oggi è il giorno migliore dell'anno

(Foto Fotogramma)

Il vero Super Bowl è il mese prossimo, ma oggi è quello che almeno un sito di incontri online chiama il 'Super Bowl Sunday for love'. La prima domenica dell'anno, chiamata anche 'Dating Sunday', è insomma il giorno migliore per trovare l'amore. Perché? Come spiega Abc online secondo i siti di incontri, complice l'inizio del nuovo anno e l'avvicinarsi di San Valentino, nella prima domenica del nuovo anno si riscontra un picco di persone che si collegano online per trovare l'anima gemella.

Match.com, ad esempio, prevede un aumento del 42% delle iscrizioni: la prima domenica del 2017 sono stati inviati 2,75 milioni di messaggi tramite Match. Su Tinder più di 44 milioni di 'match' sono stati registrati lo scorso anno proprio in occasione della 'Dating Sunday' contro una media di 26 milioni. Inoltre, secondo Tinder, quasi il 10% di tutti gli incontri a gennaio si verificano in genere la prima domenica del mese.