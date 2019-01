Lotteria Italia, Campania super con i premi più alti A Sala Consilina i 5 milioni

Sono restati invece a secco di premi di prima categoria il Lazio e Roma, nonostante anche quest’anno siano in cima alle classifiche di vendita: un anno fa la Capitale si aggiudicò il quinto premio da mezzo milione, mentre due anni fa in Regione non finì neanche uno dei cinque premi più importanti.

E sono di nuovo le aree di servizio le più fortunate. Nelle ultime dieci edizioni (esclusa l’attuale), i premi vinti nelle aree di sosta hanno regalato complessivamente 32,5 milioni, considerando solo i premi di fascia più alta. Stavolta, riferisce Agipronews, due biglietti vincenti su cinque di prima categoria sono stati venduti in autostrada: uno nell’area di servizio di Fabro (Terni) sulla A1, dove già tre anni fa finì il quinto premio da 250mila euro, l’altro a Sala Consilina, sulla Salerno-Reggio Calabria. Anche l’anno scorso il primo premio finì in un’area di sosta, precisamente nell’Autogrill La Macchia Ovest di Anagni (Frosinone). Un punto particolarmente fortunato visti gli ulteriori tre premi, sempre nell’edizione 2017: uno da 20mila euro allo stesso Autogrill, altri due da 50mila venduti nell’area gemella che si trova di fronte, La Macchia Est, in direzione Roma.

Per incassare le vincite, ricorda l'agenzia Agimeg, i biglietti vincenti della Lotteria Italia devono essere presentati integri ed in originale - sono quindi escluse copie di ogni tipo anche se autenticate - presso uno sportello di Banca Intesa oppure presso l'Ufficio Premi del Consorzio Lotterie Nazionali in viale del Campo Boario, 56/D a Roma. Il biglietto può anche essere spedito al suddetto ufficio, a mezzo di raccomandata A/R, indicando le generalità, l'indirizzo del richiedente e la modalità di pagamento richiesta (assegno circolare, bonifico bancario o postale). I premi devono essere richiesti entro il 180° giorno successivo a quello della pubblicazione nella G.U. del bollettino ufficiale dell'estrazione. Il pagamento avviene entro 30 giorni dalla data di presentazione del biglietto.