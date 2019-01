Lotteria Italia, tutti i biglietti vincenti

Foto di repertorio (Fotogramma)

Come da tradizione, anche quest'anno il 6 gennaio sono stati estratti i biglietti vincenti della Lotteria Italia. Il primo premio, da 5 milioni di euro, è andato al tagliando G 154304 venduto a Sala Consilina (Salerno). La Campania si è accaparrata anche il secondo e terzo premio: 2,5 milioni sono andati a Napoli (piazza Umberto Principe) al tagliando E 449246 e 1,5 milioni a Pompei (Napoli) al biglietto E 265607. Il quarto, da 1 milione, è stato vinto a Torino (P 386971) e il quinto da 500mila euro a Fabro (Terni) con il biglietto F 075026.

I numeri dei 50 biglietti estratti di seconda categoria del valore di 50.000 euro ciascuno sono:

I 274888OSTRA (Ostra Vetere, Ancona);

F 498108 (Vallata, Avellino);

F 390919 (Rimini);

R 314320 (Roma);

O 147211 (Torino);

C 145861 (Bagno a Ripoli, Firenze);

A 287738 (Isola Rizza, Verona);

D 306495 (Milano);

C 287214 (Rovato, Brescia);

C 368903 (Ardea, Roma);

A 173041 (Roma);

D 110210(Rende, Cosenza);

M 377086 (Milano);

L 128274 (Sestri Levante, Genova);

D 110125 (Guidonia Montecelio, Roma);

D 086101(Messina);

B 374738 (Rozzano, Milano);

D 364954 (Roma);

P 350392 (Verbania);

E 104858 (Zola Predosa, Bologna);

C 166463 (Riccione, Rimini);

M 393499 (S. Zenone al Lambro, Milano);

O 368802 Frascati (Roma);

D 288046 (Siror, Trento);

G 124020 (Modena);

F 236454 (Monterotondo, Roma);

F 393220 (Napoli); A 020572 (Pescara);

E 164072 (Sala Consilina, Salerno);

F 311760 (Milano);

P 001813 (Ravenna);

G 290743 (Sesto San Giovanni, Milano);

C 373341 (Arese, Milano);

R 433509 (Roma);

R 098556 (Pietrasanta, Lucca);

M 083822 (Roma);

C 422166 (Venezia);

O 160746 (Milano);

I 094754 (Antrodoco, Rieti);

G 173049 (Siracusa);

A 029829 (Pescara);

D 127008 (Zola Predosa, Bologna);

F 420147 (Giarre, Catania);

C 381115 (Roma);

P 472937 (Castelvetrano, Trapani);

Q 121038 (Trapani);

D 202580 (Roma);

C 121622 (Roma);

D 486715 (Valmontone, Roma);

Q 160562 (Rescaldina, Milano).

Ecco i 150 biglietti estratti di terza categoria, del valore di 25mila euro ciascuno:

F 449305 Ponte nelle Alpi (Belluno);

F 441332 (Milano);

C 251258 Trebaseleghe (Padova);

N 205043 (Milano);

F 228117 (Verona);

I 435642 Serravalle Pistoiese (Pistoia);

C 264756 Bussolengo (Verona);

I 143127 Portici (Napoli);

G 053267 (Salerno);

B 033257 (Milano);

L 322863 Barzano (Lecco);

D 222028 Borgo San Lorenzo (Firenze);

P 328624 Gragnano (Napoli);

A 389476 (Firenze);

M 070349 Sant Antonino di Susa (Torino);

I 043778 Rapallo (Genova);

P 375567 (Bologna);

F 446319 Vallo della Lucania (Salerno);

G 291041 Cinisi (Palermo);

B 412410 Cemona;

O 242876 (Milano);

M 228238 Minturno (Latina);

O 110345 Castello di Annone (Asti);

G 454485 Teano (Caserta);

B 054352 Santa Margherita Ligure (Genova);

Q 153674 Cologno Monzese (Milano);

F 336012 Miradolo Terme (Pavia);

E 282080 Sorrento (Napoli);

A 437037 (Bologna);

F 483266 Torino di Sangro (Chieti);

E 238936 (Roma);

L 385022 (Roma);

B 186202 Riola Sardo (Oristano);

P 213885 (Parma);

I 449362 Modugno (Bari);

O 426552 (Catanzaro);

R 083674 Piossasco (Torino);

B 159232 Varazze (Savona);

E 381754 (Roma);

Q 087308 (Roma);

N 058961 Carate Brianza (Monza Brianza);

P 045537 Giussano (Monza Brianza);

E 054072 Spresiano (Treviso);

O 72952 Castrocielo (Frosinone);

D 144959 Castello di Annone (Asti);

P 164665 (Trento);

G 038044 (Roma);

M 424761 Sestri Levante (Genova);

E 291736 (Roma);

E 028967 Castrocielo (Frosinone);

N 499134 Pomezia (Roma);

N 116814 (Bolzano);

Q 028432 (Napoli);

L 021117 Catanzaro);

Q 140209 (Milano);

E 092237 (Napoli);

P 398606 (Roma);

O 112638 Limbiate (Monza Brianza);

F 118209 Castelcivita (Salerno);

L 485119 (Firenze);

Q 456643 Santa Maria Capua Vetere (Caserta);

L 198702 Rende (Cosenza);

L 271942 Brentino Belluno (Verona);

P 054137 Cavaion Veronese (Verona);

E 268785 Pianopoli (Catanzaro);

F 313698 Treppo Ligosullo (Udine);

N 078558 (Roma);

P 377748 Conegliano (Treviso);

B 420877 Valleggia (Savona);

M 246350 Belforte Monferrato (Alessandria);

B 169824 Fiorenzuola d’Arda (Piacenza);

I 454688 Villafranca Tirrena (Messina);

M 341380 Pollena Trocchia (Napoli);

L 237446 San Zenone al Lambro (Milano);

F 385154 Frascati (Roma);

Q 110912 (Firenze);

E 011547 Campofelice di Roccella (Palermo);

B 183422 Riccia (Campobasso);

C 280876 Stezzano (Bergamo);

M 387204 (Roma);

Q 173962 (Lecce);

I 347875 Acquaviva delle Fonti (Bari);

M 491260 (Milano);

N 132501 Bacoli (Napoli):

G 060311 (Roma);

P 309645 (Roma);

R 186657 Castelnuovo Scrivia (Alessandria);

D 403759 Nocera Superiore (Salerno);

N 354074 Orio al Serio (Bergamo);

L 067272 Solarolo (Ravenna);

B 477823 Monsummano Terme (Pistoia);

L 130853 Rho (Milano);

L 045270 Paternò (Catania);

E 119787 Mugnano di Napoli (Napoli);

L 311771 (Milano);

E 432914 Varna (Bolzano);

N 488731 (Rimini);

C 428687 Ceggia (Venezia);

G 157462 Campagna (Salerno);

L 038874 Poggio Renatico (Ferrara);

D 327434 (Milano);

A 202572 (Milano);

L 222381 (Roma);

C 044703 Vico nel Lazio (Frosinone);

A 463256 (Perugia);

Q 000588 (Roma);

F 033373 (Roma);

M 402575 (Milano);

A 441232 Monfalcone (Gorizia);

Q 341529 Fiumicino (Roma);

M 191430 Confienza (Pavia);

N 120350 (Matera);

I 425021 Sulmona (L'Aquila);

A 144784 Torre Annunziata (Napoli);

F 399499 (Milano);

R 311302 Barberino di Mugello (Firenze);

A 080997 Desenzano del Garda (Brescia);

P 486317 (Roma);

Q 081487 Sommacampagna (Verona);

O 146119 (Roma);

M 430533 (Genova);

C 267136 Cecina (Livorno);

F 442404 Castelvetrano (Trapani);

G 324310 Anagni (Frosinone);

N 475532 Oriolo Romano (Viterbo);

C 027156 (Sondrio);

G 464412 (Milano);

N 050606 (Palermo);

G 030842 (Treviso);

R 412982 San Nicola la Strada (Caserta);

C 140039 Arsago Seprio (Varese);

C 041191 (Brescia);

P 372123 Bojano (Campobasso);

N 324490 (Milano);

L 051862 Ischia (Napoli);

A 421046 Casilina (Roma);

L 365933 (Reggio Emilia);

F 392396 (Roma);

D 426055 (Asti);

M 076110 Cerignola (Foggia);

Q 334016 Finale Ligure (Savona);

P 449830 Cesano Maderno (Monza Brianza);

P 435411 S. Giovanni Valdarno (Arezzo);

D 342846 Falconara Marittima (Ancona);

E 295119 Castelnuovo Scrivia (Alessandria);

L 155919 (Matera);

L 458046 Colonnella (Teramo);

C 008214 Nichelino (Torino);

B 261354 Borgaro Torinese (Torino);

D 408617 Campagna (Salerno).