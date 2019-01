Neve e temporali a raffica

(Afp)

E' imminente un nuovo peggioramento su gran parte del nostro Paese. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che nel corso del pomeriggio e della serata di oggi un nuovo impulso gelido proveniente dall'Europa nord-orientale si scaglierà verso il Mediterraneo e dunque anche verso l'Italia, provocando ancora una volta condizioni di maltempo, soprattutto al Centro-Sud, che entro la notte su mercoledì sarà interessato da precipitazioni diffuse, nevose a quote via via più basse. Un po' ai margini solamente la Toscana, per quanto riguarda le regioni centrali, ma anche tutto il Nord.

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it avverte infatti che nella giornata di domani avremo rovesci e temporali ancora frequenti al Centro-Sud, con neve a quote collinari. Interessati soprattutto il medio versante adriatico e i settori meridionali del Paese. Ancora instabilità sulle stesse aree nella giornata di giovedì. Le temperature tenderanno dunque nuovamente ad abbassarsi, non solo sulle regioni centro-meridionali, ma anche su quelle settentrionali.