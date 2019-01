Topi morti davanti a una scuola a Roma /Video

''Topi morti davanti alla scuola Statale 'Giuseppe Silla' sulla via Cassia''. È quanto denuncia in una nota Riccardo Corsetto, segretario Lega sezione Ponte Milvio e vice coordinatore del 15º municipio del partito di Salvini. ''In questi giorni di feste natalizie la Lega, con la collaborazione dei militanti di sezione e dell'esponente romano Fabrizio Santori -prosegue-ha denunciato ai quotidiani la drammatica situazione dei rifiuti accumulati davanti alle scuole di Roma''.

''Avevamo documentato solo poche ore fa, sul primo quotidiano romano -prosegue Corsetto- la presenza intollerabile di montagne di sacchetti pieni di rifiuti davanti l’Istituto Calasanzio di via Cortina d’Ampezzo e poi davanti alle scuole 'Stendhal' e 'De Sanctos' di via Cassia e poi davanti L’Istituto Farnesina di ponte Milvio. Alcune mamme hanno contattato la sezione Lega con Salvini di Ponte Milvio per denunciare la rottura dell’impianto di riscaldamento per i bambini delle scuole medie in questi giorni di freddo''.

''Come se non bastassero i termosifoni fuori uso i genitori hanno dovuto sopportare anche la presenza e di topi morti davanti all’ingresso delle aule scolastiche che abbiamo documento con un video -sottolinea- Sono immagini che fanno male all'immagine di Roma e che mettono serio allarme nei genitori quando lasciano i propri figli in quello che credono il luogo più sicuro che ci sia. Solo poche Settimane fa, a pochi metri dalla scuola Giuseppe Silla, la scuola elementare Case e Campi era stata evacuata per problemi statici. Roma nord -conclude Corsetto- sembra essere diventata una favelas, dove non si riesce più a garantire sicurezza fisica e igienico sanitaria dei nostri figli''.















"Non è stata registrata alcuna presenza di topi", invece, scrive il Campidoglio in una nota, "presso l'istituto scolastico Federico Caffè, nel Municipio XII. Le notizie riportate da alcuni organi di informazione costituiscono vere e proprie fake news, come confermano dall'istituto, sottolineando che il filmato pubblicato risale a diverso tempo fa e che le foto riportate non sono relative alla Federico Caffè''.''Sempre dall'istituto riferiscono che la Asl di competenza ha effettuato oggi un'ispezione per verificare lo stato dell'ambiente a garanzia di studenti, genitori e insegnanti -continua il Campidoglio- Presso la struttura non sono state riscontrate tracce di ratti e per questo non è stata inviata dalla struttura sanitaria alcuna richiesta di derattizzazione al Dipartimento Ambiente'', conclude.