La Lombardia avrà presto una bandiera ufficiale

Primo via libera, oggi in commissione Cultura, al progetto di legge per l’istituzione e l’adozione della bandiera e della fascia della Regione Lombardia. Primo firmatario del provvedimento è il presidente della commissione, il leghista Curzio Trezzani.

Dopo il parere espresso oggi a maggioranza con il voto favorevole anche del Partito democratico e l’astensione del rappresentante del M5Stelle, il progetto di legge sarà sottoposto all’approvazione della commissione Affari istituzionali mercoledì 16 gennaio, per poi approdare per il voto definitivo in Aula nella seduta del 29 gennaio prossimo.

Questo provvedimento definisce formalmente l’adozione della rosa camuna argentea su sfondo verde, che già sventola su tutti i pennoni regionali, come bandiera ufficiale di Regione Lombardia. Insieme alla bandiera viene istituita anche la fascia, come già avviene per sindaci e presidenti di Provincia, da far indossare ai presidenti di Giunta e Consiglio, o ai loro delegati, durante le manifestazioni: sulla fascia viene riprodotta una croce curvilinea argentea in campo verde inclinata in senso orario che deve trovarsi, una volta indossata la fascia, all’estremità inferiore a sinistra. "Sono molto soddisfatto di questo primo passaggio -afferma Trezzani- perché il progetto di legge che ho presentato doterà finalmente anche la Lombardia di una bandiera ufficiale".

"Sembra strano -osserva Trezzani- ma nei fatti non è mai stata istituita ufficialmente una bandiera per la nostra Regione. Con questo provvedimento "vogliamo pertanto formalizzare quella che già tutti i cittadini, non solo lombardi, riconoscono come bandiera della Lombardia, senza così costringere nessun ente ad acquistarne di nuove. Un provvedimento di buon senso visto che quindi è oltretutto a costo zero".

"Auspico vivamente -conclude- che in Aula il provvedimento venga votato all’unanimità, così finalmente anche i cittadini lombardi avranno una bandiera in cui riconoscersi unitariamente".