Agguato davanti a un asilo a Roma: un ferito grave

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Agguato questa mattina davanti a un asilo in zona Magliana a Roma. Un uomo di 34 anni è stato ferito alla testa a colpi di pistola. Secondo le prime informazioni, il trentaquattrenne, che avrebbe precedenti, mentre era in auto dopo aver accompagnato probabilmente il figlio a scuola, è stato affiancato poco prima delle 9 da una moto con a bordo il killer che ha poi aperto il fuoco. Soccorsa, la vittima è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Camillo. Sul posto è intervenuta la Polizia.