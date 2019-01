Maltrattamenti a scuola, fermate due maestre

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Ancora un caso di maltrattamenti di bambini in classe. Due insegnanti di una scuola dell'infanzia di Cassino sono state fermate dalla polizia e condotte in commissariato. Alle due maestre è stato notificato un provvedimenti interdittivo per 12 mesi. La procura della Repubblica di Cassino contesta alle due insegnanti il reato di maltrattamento.

Le indagini sono scaturite dalla denuncia di alcuni genitori. La Squadra Mobile di Frosinone, sezione minori, ha quindi avviato degli accertamenti che sono sfociati questa mattina nell'allontanamento delle due insegnanti dal plesso scolastico che ospita bambini da 2 a 4 anni.