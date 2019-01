Fuoripista a Courmayeur, muore campione biathlon

Immagine di repertorio (Fotogramma/Ipa)

Tragedia a Courmayeur. Uno snowboarder, campione del biathlon italiano, è morto dopo essere caduto mentre sciava su un fuoripista. Hannes Breitenberger,18 anni, è deceduto a seguito di una caduta durante la discesa del 'canale del Bambino', a val del Plan de la Gabba, a Courmayeur. La vittima sarebbe precipitata da un salto di roccia.

Breitenberger era originario della Val d' Ultimo e frequentava la scuola superiore in Val Gardena. L'allarme è stato lanciato dal suo compagno di discesa, un 19enne rimasto illeso, che ha contattato il Soccorso alpino, intervenuto poco dopo ma per il giovane campione non c'è stato nulla da fare. La zona dell'incidente, a quota 1.800 metri, è segnalata come pericolosa e l'itinerario è vietato.