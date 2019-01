Alpinista precipita e muore durante arrampicata

Foto di repertorio (Fotogramma/Ipa)

Ancora un incidente sulle montagne del torinese. Un alpinista è deceduto dopo essere precipitato oggi per una decina di metri a Venaus, in Valsusa, mentre si stava arrampicando nei pressi delle cascate di ghiaccio a 1500 metri di altezza.

La vittima era un tecnico 33enne del Soccorso alpino piemontese. A darne notizia sono stati gli stessi colleghi che lo ricordano come un giovane molto preparato e attivo all'interno della delegazioni Valli di Lanzo.

Il giovane al momento dell'incidente stava compiendo un'escursione con altri alpinisti che hanno dato l'allarme. Sull'incidente sono in corso gli accertamenti dei carabinieri per stabilite l'esatta dinamica dell'accaduto.