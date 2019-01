Angela sta meglio

(Foto da Facebook)

Sta meglio Angela Grignano, la giovane trapanese rimasta ferita nell’esplosione avvenuta ieri in una panetteria a Parigi, ma dovrà essere sottoposta a un nuovo intervento chirurgico. A quanto riferiscono i familiari, oggi la 24enne è stata fatta uscire dal coma farmacologico: "Ha aperto gli occhi e ha riconosciuto tutti. Sta rispondendo bene e i medici sono fiduciosi. La stanno trasportando in un'altra struttura per operarla alla gamba. Speriamo vada tutto per il meglio".

Intanto si è aggravato il bilancio dell'esplosione. I soccorritori hanno trovato il corpo di una quarta persona, che si aggiunge alle tre vittime già accertate ieri, due vigili del fuoco e una spagnola. I feriti sono una quarantina, tra cui alcuni ancora in gravi condizioni.

Il sogno di Angela