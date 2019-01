Salvini: "Pacchia finita per Battisti"

(Afp)

"Il mio primo pensiero va oggi ai famigliari delle vittime di questo assassino, che per troppo tempo si è goduto una vita che ha vigliaccamente tolto ad altri, coccolato dalle sinistre di mezzo mondo. È finita la pacchia. #dalleparoleaifatti''. Così il ministro Matteo Salvini commenta l'arresto in Bolivia di Cesare Battisti.

"Ringrazio per il grande lavoro le forze dell’ordine italiane e straniere, la Polizia di Stato, l’Interpol, l’Aise e tutti coloro che hanno lavorato per la cattura di Cesare Battisti - aggiunge Salvini - un delinquente che non merita una comoda vita in spiaggia, ma di finire i suoi giorni in galera". "Grazie di cuore al presidente Jair Bolsonaro e al nuovo governo brasiliano per il mutato clima politico che, insieme a un positivo scenario internazionale dove l’Italia è tornata protagonista, hanno permesso questo successo atteso da anni, grazie alle autorità boliviane e alla collaborazione di altri Paesi amici", ha detto ancora il ministro dell'Interno.

Poi, parlando ai microfoni di SkyTg24 sottolinea: "Possibile rientro di Battisti direttamente dalla Bolivia? Stiamo lavorando in queste ore, l'importante che sia garantita la sicurezza delle operazioni, poi ci sono alcuni passaggi burocratici, giudiziari, procedurali, posso solo dire che uomini e mezzi dall'Italia sono già partiti".

"Ringrazio tutti i protagonisti a partire dal presidente brasiliano senza il cui intervento non saremmo qui a commentare l'accaduto. Alle forze dell'ordine italiane, ai boliviani e agli altri paesi che hanno collaborato e il mio pensiero non può che andare ai parenti e ai familiari delle vittime di questo assassino. Non è un prigioniero politico, è un infame, un vigliacco, un violento che merita di finire i suoi giorni in galera, in Italia il prima possibile", aggiunge Salvini che si augura che la notizia venga accolta con favore da tutte le forze politiche."Lo spero, che non ci sia qualche politico, intellettuale, cantante..."

"Anche oggi - osserva Salvini - il mutato lima politico a livello internazionale, con Bolsonaro, Trump, con l'Italia dove onore, regole, rispetto e certezza della pena diventano centrali, ha aiutato. Stiamo lavorando da ieri notte per fare in modo che arrivi il prima possibile in Italia per scontare la sua pena. Certo fa rabbia sapere che per decenni questo signore è stato difeso, coccolato, e si è goduto la vita in spiaggia, a Parigi, scrivendo, ballando, mangiando, cosa che ha negato di poter fare alle persone che ha ucciso, ma guardiamo ad oggi e seguiamo minuto per minuto l'evolversi degli eventi, anche perché questo personaggio ci ha abituato negli anni a cose di ogni genere, quindi aspettiamo la fine della vicenda", ha aggiunto il Ministro dell'Interno. "Quattro ergastoli è la storia di questo personaggio, peccato essere arrivati dopo tanto tempo, ma meglio tardi che mai. Giustizia è fatta".