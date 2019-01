L'ex compagna di Battisti: "Il figlio chiede perché non è qui"

(Fotogramma /Ipa)

"Credo che i difensori dei diritti umani chiederanno una riduzione della pena. Cesare è stato processato in contumacia e la sentenza è molto dura". Così Priscila Luana Pereira, ex compagna di Cesare Battisti, ha commentato con il quotidiano brasiliano l quotidiano brasiliano O Estado de Sao Paulo la condanna all'ergastolo che ora dovrà scontare in Italia l'ex terrorista dei Pac. La donna vive a São José do Rio Preto, con il figlio di cinque anni avuto da Battisti. "Cesare ha già problemi di età e di salute come l'epatite, devi prendere medicine. I prossimi passi devono garantire che non si ammali", ha detto ancora la donna.

Sebbene non abbia avuto contatti con Battisti dallo scorso anno, la donna dice di essere stata presa di mira dalla polizia federale . "Hanno perquisito la mia casa e dove ho vissuto prima", afferma. Secondo l'ex compagna di Battisti, il figlio della coppia, nonostante la giovane età, ha avvertito la situazione. "Non capisce perfettamente cosa sta succedendo, ma gli manca il padre, chiede perché siamo qui e lui no".