Agguato in strada davanti a studenti, ucciso un uomo

(Fotogramma)

Un uomo di 58 anni è stato ucciso nel primo pomeriggio a Barletta: l'agguato è avvenuto in strada tra decine di persone, in via Luigi Dicuonzo. Almeno sei i colpi di pistola esplosi nei confronti della vittima. Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia. Al momento dell'omicidio, davanti a una macelleria, erano presenti anche molti ragazzi appena usciti da scuola.