Figlia vittima di via Adige: "Dopo Battisti si cerchino gli altri"

Debora Bornazzini, figlia di Domenico, nel corso di una cerimonia di intitolazione del Giardino dedicato alle vittime della strage di via Adige (Fotogramma)

di Assunta Cassiano

"Ogni volta che viene arrestato un latitante si sono torna a parlare degli altri che restano all'estero, che proseguono la loro vita senza scontare nessuna pena per quello che hanno commesso. E anche in questo caso con la cattura di Cesare Battisti noi figli, familiari di vittime di terroristi torniamo a sperare che il cerchio si chiuda, che chi ha ucciso paghi e sconti la pena". A dirlo all'Adnkronos Debora, figlia di Domenico Bornazzini ucciso il 1 dicembre del 1978 a Milano assieme a Pierantonio Magri e Carlo Lombardi dai terroristi di Prima Linea Maurizio Baldasseroni e Oscar Tagliaferri. Entrambi, condannati per la strage di via Adige, sono latitanti.

"Noi facciamo i conti con la realtà, non spetta a noi iniziare la ricerca di Baldasseroni e Tagliaferri - noi possiamo solo sperare che questa sia volta buona per tornare a cercarli. Ora - dice Bornazzini - sto valutando con il mio legale di presentare un esposto per cercare di far ripartire le ricerche. Le loro tracce si sono perse ormai decine di anni fa e - racconta - non sappiamo più nulla nemmeno dopo che era stata disposta dal giudice la prosecuzione delle loro ricerche.

"Io intanto guardo avanti - sottolinea - nonostante il dolore che ho subito sono andata avanti, sono riuscita a proseguire, a costruire la mia vita nonostante quello che mi è stato negato quel giorno. Certo resta sempre il desidero che quel cerchio si chiuda".