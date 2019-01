Il suggestivo Bunker Soratte apre le porte per promuovere la salute delle donne

A distanza di un anno dalla tappa a Sant’Oreste de "La Carovana della Salute”, che ha visto una folta partecipazione del pubblico e di figure rappresentative, tra cui il prof. Riccardo Masetti, direttore del “ Centro Integrato di Senologia” Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, ed ha permesso di raccogliere fondi destinati ai programmi di prevenzione di Komen Italia, organizzazione in prima linea nella lotta ai tumori al seno, l’Associazione Bunker Soratte aderisce ad una nuova iniziativa a scopo benefico per la promozione della salute della donna. (La locandina)

Sabato 19 gennaio 2019 saranno organizzate delle visite guidate all’interno della splendida cornice del Bunker Soratte, con guide esperte che racconteranno la storia e le curiosità dell’ex zona militare del Monte Soratte.

L’intero ricavato sarà interamente devoluto alle Donne in movimento APS per sostenere il progetto Spazio Salute Donna "La Sentinella”.

“La Sentinella” sarà uno spazio per la salute della donna, messo a disposizione dal Comune di Sant’Oreste, in cui verranno offerte prestazioni specialistiche gratuite per la prevenzione dei tumori femminili, ecografie mammarie e ginecologiche, terapie integrate a supporto delle donne che stanno affrontando un tumore femminile.

L'obiettivo è promuovere una cultura della prevenzione, le terapie integrate in oncologia, nonché sensibilizzare la comunità ad adottare stili di vita più corretti, una sana alimentazione ed una costante attività fisica.

Per finanziare il progetto sarà attivata anche una piattaforma di crowfunding online.

L'idea di uno spazio dedicato alla salute femminile vuole essere un modello economicamente riproducibile e uno stimolo per poter aprire altri centri, soprattutto nelle zone geograficamente disagiate, dove c’è una minore attenzione alla propria salute.

Per partecipare all’iniziativa del Bunker Soratte si suggerisce di prenotare la visita guidata.

Per info e prenotazioni: francesca.cingolani@gmail.com - te. 3398259969