Terremoto 4.6 in Romagna

(Xinhua)

Terremoto nella notte tra le province di Ravenna e Forlì-Cesena. La scossa più forte di 4.6 è stata registrata dall'Ingv tre minuti dopo la mezzanotte - epicentro ad una profondità di 25 km tra i comuni di Ravenna, Cervia e Cesenatico (Forlì Cesena) - ed è stata avvertita dalla popolazione. La forte scossa sulla costa romagnola è stata avvertita in maniera sensibile anche in laguna. Dalle prime verifiche della 'Sala Situazione Italia' del Dipartimento della Protezione Civile "non risultano danni a persone o cose".



Alle ore 00:29 un'altra scossa di magnitudo 3 è stata registrata nella stessa zona. E all'1:45 l'Ingv ha registrato, con epicentro a nove chilometri da Ravenna, un'altra scossa di magnitudo 2.2 mentre altre due, entrambe di magnitudo 2, sono state registrate nella stessa zona, rispettivamente alle 4:44 e alle 4:57.

VENETO E FRIULI - Stando a quanto ha riportato l'ingv, la terra ha tremato a 11 km da Ravenna con una scossa di magnitudo 4.6 alle 00:03:56. Dalle prime rilevazioni, è stata avvertita sia in Emilia Romagna che in Veneto e Friuli Venezia Giulia.

SCUOLE CHIUSE - Intanto restano chiuse le scuole a Ravenna. Come fa sapere il Comune, "stante l'entità dell'evento sismico, che risulta il maggiore in termine di intensità registrato negli ultimi trent'anni, in maniera precauzionale oggi verranno chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado, dai nidi all'università. Nel corso della giornata verranno effettuati controlli su tutti i circa 90 plessi del nostro comune".



SOCCORSI - Nella notte si è tenuta, alla centrale della polizia municipale, la riunione del Centro operativo comunale (Coc) - struttura di cui si avvale il sindaco in qualità di autorità comunale di protezione civile per la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza - con lo scopo di attivare le prime attività e fronteggiare l'emergenza. Il Comune è in contatto con Vigili del fuoco, Prefettura e Regione.

VERIFICHE - Ci sono "danni di lieve entità" ma "non sono pervenute richieste di soccorso" ha poi precisato il Comune di Ravenna. "Sono in corso verifiche strutturali sulle situazioni segnalate".