Caso Battisti, Carla Bruni difende Sarkò

(Fotogramma)

Battisti? "Non lo conosco, non l’ho mai incontrato, non l’ho mai difeso ed è una grave calunnia quella di sostenere che mi sia battuta per negarne l’estradizione dalla Francia all’Italia". Carla Bruni rompe il silenzio sulla cattura dell'ex terrorista e, in un colloquio con "la Stampa", spiega di aver deciso "di mettere la parola fine alle menzogne sull’immaginario rapporto, o meglio contatto che ci sarebbe stato tra Cesare Battisti e me", facendo chiarezza anche sulla posizione del marito, l’ex presidente francese Nicolas Sarkozy: "Mio marito non ha protetto Battisti durante i suoi anni di presidenza - assicura -. Non so per quali ragioni questa menzogna sia stata inventata. Mi piacerebbe ci fosse silenzio, silenzio e non bugie, non pettegolezzi, al fine di rispettare il dolore mai sopito e in questi giorni vivo più che mai, dei familiari delle vittime".

Anche se non si è mai espressa sull'ex Pac, l'ex premier dame era stata accusata prima di aver cercato di garantire a Battisti una fuga sicura dalla Francia e poi, dalla stampa brasiliana, di aver chiamato l'ex presidente brasiliano Lula per chiedergli in prima persona di accogliere e proteggere l’ex terrorista, notizia da lei sempre smentita.