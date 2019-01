Caso Cervia, Trenta: "Atto dovuto inchiesta parlamentare"

Immagine di repertorio (Fotogramma)

"Un atto dovuto". Così il ministro della Difesa Elisabetta Trenta, in un'intervista a 'Chi l'ha visto?', in onda stasera, parla della possibilità di avviare una commissione parlamentare d'inchiesta per far luce sulla scomparsa di Davide Cervia, il militare dell'Aeronautica, esperto di guerra elettronica, sparito a Velletri 28 anni fa. "La famiglia ha lavorato tanto e sono state raccolte tante prove e tante informazioni: credo sia il caso che il Parlamento avvii una inchiesta".