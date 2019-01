"Un'estate gratis a Grottole", la bizzarra offerta spopola

Foto ufficio stampa di Airbnb

Scappare dalla città per trascorrere un'estate sabbatica a Grottole tra boschi e pascoli, completamente immersi nella natura della campagna lucana. E' l'offerta di Airbnb che con la no profit 'Wonder Grottole' cerca 4 volontari da tutto il mondo pronti a trasferirsi e a sostenere la rinascita del centro storico del paese. Arroccato su una collina a pochi chilometri da Matera, conta infatti solo 300 abitanti e oltre 600 case vuote.

Da semplici turisti, i 4 selezionati dovranno immergersi nella cultura locale, lavorando nell'orto della comunità e imparando le ricette della tradizione da trasmettere, poi, a chi andrà a visitare il piccolo centro. "Dobbiamo fare sistema oppure le tante Grottole di cui l'Italia è ricca continueranno a restare perle nascoste" dice Matteo Frigerio, Country Manager di Airbnb Italia. I 4 volontari si immergeranno nella vita della comunità locale e, dopo un training di un mese, saranno ufficialmente pronti a diventare co-host di Case ed Esperienze Airbnb per conto di Wonder Grottole. "In dieci anni vorremmo vedere il borgo pieno di persone di culture diverse perfettamente integrate con la comunità locale" spiega Silvio Donadio, fondatore di Wonder Grottole.

Per candidarsi basta completare il modulo online sul sito www.italiansabbatical.com. I candidati devono avere più di 18 anni, essere disponibili a trasferirsi a Grottole per 3 mesi, da giugno ad agosto 2019, e avere una buona conoscenza dell'inglese. Il risultato della selezione sarà annunciato il 29 marzo 2019.