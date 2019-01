Confronto a sorpresa tra il Prefetto Luigi Rossi, ex vicecapo della polizia, e il questore Rino Germanà al processo sul depistaggio delle indagini su via D’Amelio. Alla sbarra tre poliziotti: Mario Bò, Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo. I due testi sono stati sentiti all’udienza di oggi ma il pm non ha chiesto il confronto perché ha ritenuto che le versioni fossero “difformi”.