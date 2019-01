Non si fermano all'alt, 4 morti sulla Telesina

Foto di repertorio (Fotogramma)

Quattro morti e un ferito. E' il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 372 Telesina all'altezza del comune di Alvignano, in provincia di Caserta. Le cinque persone coinvolte nell'incidente viaggiavano tutte all'interno di una Skoda che poco prima non si era fermata all'alt intimato da una pattuglia della Polizia del Commissariato di Telese Terme (Benevento).

Dal mancato rispetto dell'alt è scaturito un lungo inseguimento ad alta velocità sulla strada statale durato circa 20 km, nel corso del quale l'autista della Skoda si è reso protagonista di manovre azzardate e sorpassi pericolosi, finché l'auto non è finita fuori strada ribaltandosi. In quattro sono morti sul colpo, due dei quali estratti dalle lamiere dell'auto e altri due sbalzati fuori dall'abitacolo. Il quinto passeggero, rimasto gravemente ferito, è stato portato all'ospedale Rummo di Benevento. Sul posto sono intervenuti Polizia, Carabinieri e sanitari del 118.