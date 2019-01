Roma, tre giorni di blocco per veicoli inquinanti

(Fotogramma)

Domani, sabato e domenica limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti a Roma. Venerdì 18, il blocco riguarderà dalle 7:30 alle 20:30 ciclomotori e motoveicoli Pre-Euro 1 ed Euro 1 e autoveicoli alimentati a benzina Euro 2. Sabato 19 e domenica 20, il blocco riguarderà dalle 7.30 alle 20.30 ciclomotori e motoveicoli Pre-Euro 1 ed Euro 1; autoveicoli alimentati a benzina Pre-Euro 1, Euro 1 ed Euro 2; autoveicoli alimentati a gasolio Pre-Euro 1, Euro 1 ed Euro 2.

Le categorie di veicoli previste dall'ordinanza sindacale, si legge in una nota del Campidoglio, per la giornata del venerdì, si aggiungono a quelle già bloccate in modo permanente nella Fascia Verde: autoveicoli alimentati a benzina Pre Euro 1 e Euro 1; autoveicoli alimentati a gasolio (diesel) Pre Euro 1, Euro 1 e Euro 2. Eventuali deroghe specifiche sono riportate nell'ordinanza sindacale che si può reperire on line sul sito di Roma Capitale.

Inoltre, nelle giornate di venerdì 18, sabato 19 e domenica 20, gli impianti termici dovranno essere gestiti in modo da garantire una temperatura dell’aria negli ambienti non superiore a 18°C o 17°C in funzione del tipo di edificio. Il provvedimento urgente si è reso necessario a causa del superamento dei limiti di legge per l'inquinamento da polveri sottili.