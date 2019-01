San Pietro, benedizione degli animali all'ombra del Cupolone

La fattoria degli animali all'ombra del Cupolone. Stamani, in occasione della festa di Sant'Antonio Abate protettore degli animali, a San Pietro, in piazza Pio XII sono arrivate come ogni anno mucche, pecore, cavalli, asini, galline, oche e tanti coniglietti di razze rarissime salvati dal rischio estinzione.

L'iniziativa si deve all'Associazione Italiana Allevatori e alla Coldiretti che hanno portato in piazza - per la tradizionale benedizione del cardinale Angelo Comastri - anche specie rarissime. Per dire, l'oca veneta, la gallina anconetana, la pecora sarda, l'asino amiatino, il maiale nero di Caserta e la capra maltese.

Dalle gabbie antistanti piazza San Pietro non si poteva non avvertire il muggito della vacca Pezzata Rossa che produce il latte per il prestigiosissimo montasio alla chianina, la razza di bovino più grande del mondo. In sfilata anche tanti cavalli: maremmano, tolfetano, sanfratellano, lipizzano.