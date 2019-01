Torregiani: "Video Bonafede? Pensiamo a catturare altri terroristi"

Cesare Battisti all'arrivo a Ciampino (AFP)

"Andiamo oltre. Sono inutili disquisizioni, pensiamo a cose più importanti, come ad esempio che intenzioni ha il governo sui prossimi terroristi che bisogna andare a prendere. Credo che sia la miglior cosa che il governo possa fare e credo che abbia intenzione di farlo''. Alberto Torreggiani, figlio di Pierluigi Torreggiani, ucciso 40 anni fa da un commando dei Pac davanti alla gioielleria di famiglia a Milano, sottolinea all'AdnKronos di non essere particolarmente interessato al dibattito scatenato dal video sulla cattura di Cesare Battisti, pubblicato dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede.

"Magari non sarà stata una cosa molto delicata - aggiunge - ma non sto a soffermarmi su queste problematiche. Ci sono cose migliori da fare. Il video non l'ho visto, non mi interessa e poi lascio la libertà a ognuno di gestire il proprio ruolo como crede".