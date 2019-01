Insulti e botte su bimbi dell'asilo, le immagini choc

Non solo subivano violenze fisiche e verbali, ma erano anche educati ad applicare, fra di loro, la legge del 'taglione': "In alcune occasioni, le maestre esortano i bambini a farsi giustizia da soli, incitandoli alla violenza nei confronti dei compagni di scuola". E' la "situazione allarmante" emersa dalle indagini sui maltrattamenti all'interno di una scuola dell'infanzia statale di Venafro (Isernia) condotte dalla polizia, anche attraverso intercettazioni video-ambientali, che ha eseguito due ordinanze di applicazione della misura interdittiva della sospensione dall'esercizio dell'insegnamento a carico di due maestre di 49 e 58 anni .

I bambini venivano strattonati e colpiti sul capo, inoltre venivano aggrediti verbalmente con espressioni del genere: "Appiccicalo con la testa vicino al muro..., tiragli i capelli più forte... così capisce..; ti faccio nero, nero; ti spezzo le mani; ti spezzo tutte le dita delle mani; ti appiccico vicino al muro; ti ammazzo; ma questo è proprio stupido; ti faccio uscire il sangue così te lo ricordi; se metti il pennello là sopra.. sei morto; sei un animale".

Le indagini condotte dalla Squadra mobile hanno avuto inizio dalle denunce presentate da parte di alcune madri che negli ultimi tempi avevano notato dei comportamenti anomali dei propri figli di 2 e 3 anni . I bimbi spesso rientravano a casa lamentando alcuni atti di violenza subiti in classe. Le giovani madri, alla fine del mese di novembre, si sono rivolte alla Polizia. Le attività tecniche di intercettazione, attraverso il sistema di videosorveglianza, hanno consentito di ricostruire il vissuto quotidiano dei piccoli alunni della scuola materna, dove le due maestre hanno sin da subito mostrato un atteggiamento nei confronti dei bambini, vessatorio, minaccioso e lesivo della persona.

La Polizia ha individuato circa 150 episodi di violenza. Di conseguenza la Procura della Repubblica ha formulato la richiesta delle ordinanze di misure cautelari ritenendo pienamente configurabile il reato ex art. 572 c.p. (maltrattamenti).

Questo di Isernia è l'nnesimo caso di maltrattamenti all'asilo. Dall'inizio dell'anno è già il terzo. Nell'area dei Castelli romani, in provincia di Roma, tre maestre e una collaboratrice scolastica, tutte di età compresa tra i 55 ed i 65 anni, sono state arrestate perché ritenute responsabili di aver maltrattato bimbi di età compresa tra i 3 e i 5 anni. Due insegnanti di una scuola dell'infanzia di Cassino è stato notificato un provvedimenti interdittivo per 12 mesi: la procura della Repubblica di Cassino contesta il reato di maltrattamento. Le indagini sono scaturite dalla denuncia di alcuni genitori.