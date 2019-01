Video su Battisti, esposto in Procura

Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede (Fotogramma)

E’ stato depositato in Procura l’esposto della Camera Penale di Roma contro il video pubblicato sul profilo Facebook del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, in cui si riprendono le fasi legate all'arrivo in Italia di Cesare Battisti tra cui anche il fotosegnalamento e l’acquisizione delle impronte digitali. Il documento, sottoscritto dall'intero direttivo, è stato inviato per conoscenza anche al Garante per la privacy e al Garante per i diritti dei detenuti.

Nel testo si citano fra l’altro l'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo sul "divieto di trattamenti disumani e degradanti" e l'articolo 114 del codice di procedura penale che vieta "la pubblicazione dell'immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all'uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica" e quella prevista dall'articolo 42 bis della legge sull'ordinamento penitenziario che prevede che "nelle traduzioni sono adottate le opportune cautele per proteggere i soggetti tradotti dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità".

"Assolutamente sì, tutti i detenuti hanno diritto che venga rispettata la propria dignità. Ci mancherebbe, anche quella di Battisti" ha detto il ministro Bonafede a margine di un convegno al Senato. "Chi ha osservato quello che ho fatto nel corso di questi primi sette mesi non può avere dubbi sul fatto che lavoro ogni giorno perché la dignità di tutti i detenuti venga assolutamente garantita e tutelata", ha concluso Bonafede.