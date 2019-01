Barletta, sparatoria in strada: un morto e un ferito grave

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Un pregiudicato di Trinitapoli, in provincia di Barletta-Andria-Trani, Pietro De Rosa, 41 anni, ritenuto dagli inquirenti esponente di rilievo della criminalità locale, è stato ucciso questa mattina in una via centrale della cittadina del Tavoliere a colpi d'arma da fuoco. Insieme a lui è stata ferita un'altra persona, che ora è ricoverata in condizioni serie. Sull'episodio indagano i carabinieri del Reparto operativo del Comando provinciale di Foggia. De Rosa sarebbe esponente della famiglia omonima conosciuta negli ambienti criminali locali.