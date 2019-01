"Cercavano solo futuro", il Papa piange i migranti annegati

(Fotogramma /Ipa)

"Penso alle 170 vittime naufraghi nel Mediterraneo, cercavano futuro per la loro vita. Vittime forse di trafficanti di esseri umani, preghiamo per loro. E per coloro che hanno la responsabilità di quello che è successo". Così Papa Francesco, al termine dell'Angelus, ricorda i migranti morti a causa del naufragio del gommone partito dalla Libia la notte di giovedì 17 gennaio. Solo tre i superstiti, due sudanesi e un gambiano, ora a Lampedusa, portati lì dalla Marina Militare dopo la tragedia.

La preghiera e la vicinanza di Bergoglio per i migranti morti in mare al termine dell'Angelus è racchiusa in poche parole pronunciate a braccio. Poco prima aveva detto: "Oggi ho due dolori nel cuore: Colombia e Mediterraneo".