Ravenna, la lezione del preside ai bulli omofobi

Immagine di repertorio (Fotogramma)

"Il preside è gay". Questa la scritta comparsa ieri su un muro esterno del Liceo Scientifico Alfredo Oriani di Ravenna. Ma quando alcuni docenti gliel'hanno fatto notare, il dirigente scolastico Gianluca Dradi ha deciso di lanciare un messaggio chiaro. "Ciò che offende - ha scritto il preside sul suo profilo Facebook - non è la falsa attribuzione di una condizione, ma il fatto che uno studente del mio liceo l'abbia pensata come un'offesa. Non la farò cancellare: resti lì come pietra d'inciampo per l'intelligenza umana. #Nonnellamiascuola".

"In un primo momento la mia reazione è stata semplicemente un’alzata di spalle - ha quindi spiegato Dradi al Resto del Carlino -. Poi però ha prevalso l’idea di cogliere l’occasione per un piccolo gesto educativo nei confronti del presunto autore. A me non importa chi sia stato. Mi piacerebbe però che fra qualche tempo l’autore, ripassando davanti a quel muro, possa ravvedersi e vergognarsi di aver pensato che quell’epiteto fosse un’offesa. Il bullismo omofobo e non solo è una vera piaga che colpisce soprattutto gli adolescenti che vivono periodi di fragilità. Già quest’anno ho avviato due procedimenti disciplinari straordinari per atti verso compagni, oltre ad adottare qualche intervento più leggero per episodi più circoscritti". Tra i commenti al post, che ha fatto rapidamente il giro del web, quello di Sofia Dradi: "Fiera di essere figlia di quest’uomo". Da Gianluca Dradi "una lezione di civiltà", commenta Gaynews.