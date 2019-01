Roma, auto a fuoco in via del Tritone

(Fotogramma)

Momenti di paura in pieno a centro a Roma per un'auto andata a fuoco poco dopo le 16 su via Del Tritone. Una colonna di fumo nero è visibile nell'area dove le pattuglie della Polizia Locale del Primo Gruppo Trevi hanno chiuso momentaneamente la strada, da Largo del Tritone a Piazza Barberini. Non si registrano feriti mentre sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme.