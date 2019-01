"99% dei napoletani è con noi", riapre la pizzeria Sorbillo

Foto dal post sulla pagina della pizzeria Sorbillo

"A Napoli il 99% delle persone è speciale, non dobbiamo farci imbruttire l'anima dai vandali che distruggono la nostra città". A scriverlo in un post su Facebook è Gino Sorbillo, titolare dell'omonima pizzeria in via dei Tribunali a Napoli. Oggi ha riaperto dopo la bomba esplosa la scorsa settimana. "Dopo l'episodio gravissimo nel cuore del centro storico di #Napoli si riapre! La nostra città è stanca, Napoli e il Sud sono stanchi..." scrive su Fb nell'affollatissimo primo giorno d'apertura. "Servite oggi alle 12 centinaia di pizze a persone di tutto il mondo che hanno percorso tantissimi chilometri per raggiungerci". Una scelta che è anche una prova di coraggio. Noi, conclude Sorbillo, "confidiamo nelle istituzioni e nelle forze dell'ordine", oltre che "nella rete di solidarietà e nelle indagini".