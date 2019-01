Pensionata uccisa a colpi d'accetta, fermato il fratello

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Anni di litigi, ma nessuno avrebbe immaginato che la situazione sarebbe degenerata a tal punto. Fratello e sorella, entrambi non sposati, vivevano insieme: oggi il tragico epilogo. "La pensionata 71enne sarebbe stata uccisa dal 63enne a colpi d'accetta nella loro casa di via Boschi 32 ad Arma di Taggia in provincia d'Imperia" riferiscono all'Adnkronos i carabinieri di Imperia che confermano il fermo del fratello. "L'arresto verrà formalizzato a breve. Ora i colleghi di Sanremo stanno cercando di ricostruire quale possa essere il possibile movente - spiegano -. Pare avessero gravi problemi di convivenza. Non risultano comunque interventi precedenti nella stessa abitazione".