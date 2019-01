(FOTOGRAMMA/IPA)

"E' davvero un freddo polare, nessuna esagerazione a definirlo così. Ma nessun record: tutto rientra nel maltempo tipico dell'inverno in Italia". E' quanto spiega all'AdnKronos il meteorologo di 3B-Meteo Nikos Chiodetto, commentando i bollettini emessi in questi giorni dai principali osservatori meteo e dalla Protezione civile.

"Registriamo diverse nevicate a quote anche collinari nel Centro Italia, dall'Emilia fino all'Abruzzo, passando per Romagna, Marche, Umbria e Lazio ma 'salvando' Roma: nella Capitale non è prevista neve per questa settimana", riferisce Chiodetto. "Da domani arriva il ciclone polare dalla Groenlandia e dalla zona artica, con un vortice che colpirà soprattutto il Centro-Sud e provocherà forti mareggiate in Sicilia e Sardegna".



GIOVEDÌ - Ma quanto durerà questa fase di bassa pressione? "Il culmine si avrà giovedì, mentre da sabato avremo una tregua un po' in tutta Italia" risponde il meteorologo. "In ogni caso, nessuna anomalia: è solo aria artica che arriva dalla Groenlandia, non si batterà nessun record. Altre ondate di freddo arriveranno anche la prossima settimana, con la neve che tornerà a coprire l'Appennino".