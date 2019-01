Chiude il Cara di Castelnuovo di Porto

Immagine di repertorio (FOTOGRAMMA)

"Chiediamo che non vengano trattati come bestiame". E' l'appello lanciato al Sir dal parroco di Santa Lucia, padre José Manuel Torres, che ospita l'inizio della marcia silenziosa per esprimere solidarietà agli ospiti del Cara di Castelnuovo di Porto che il Viminale ha deciso di chiudere. A pochi passi dalla scuola elementare dove studiavano alcuni bambini del Cara, ''strappati all'improvviso dal percorso che avevano iniziato''.



''Con la marcia pacifica vogliamo esprimere solidarietà a questi poveri ragazzi. Non sappiamo dove andranno a finire almeno 200 persone", racconta il parroco messicano dei Servi di Gesù.

''Il Comune stava dando un segnale forte di accoglienza e integrazione che contrasta con l'idea generale di cacciare i migranti - afferma il religioso - Ci preoccupano molto gli effetti del decreto sicurezza su coloro che non hanno ottenuto lo status di rifugiati e hanno i permessi umanitari in scadenza. Dove andranno?''. Ci saranno anche gruppi parrocchiali, ragazzi delle scuole, volontari, associazioni del territorio, sindacalisti, anche per testimoniare vicinanza agli oltre cento lavoratori italiani (medici, psicologi, mediatori culturali e insegnanti) del Cara, gestito dalla cooperativa Auxilium, a rischio licenziamento. Il 24 gennaio dalle 15 alle 18.30 ci sarà il presidio dei lavoratori davanti alla sede del Mise, in via Molise a Roma, "per scongiurare la crisi sociale, che, oltre allo sradicamento degli ospiti oramai integrati nel territorio - si spiega in una nota - riguarda anche lavoratori e cittadini dell'area".