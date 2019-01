Salvini e il post sul gattino abbandonato, social all'attacco

(Fotogramma /Ipa)

"Un gattino lasciato tra la spazzatura come se fosse un ferrovecchio. Idioti e vigliacchi". Matteo Salvini in versione animalista scatena l'ira dei commentatori. Niente contro il micio abbandonato, ma l'umanità del ministro verso il cucciolo striderebbe, secondo alcuni utenti, con la linea dura verso i migranti e la conseguente decisione di chiudere i porti senza permettere sbarchi.

"Un gatto tra la spazzatura è da vigliacchi, 100 uomini in alto mare è da eroi...#salviniministrodellapropaganda"; "Che cosa orribile, quasi senza paragoni...sarebbe come far affogare delle persone in mezzo al mare"; "Lasci le persone in mezzo al mare e poi parli del gattino abbandonato???? Qualche volta è meglio tacere", sono solo alcuni dei tanti commenti - alcuni conditi da insulti - rivolti al ministro e al suo staff, accusati di operare "giochetti comunicativi cretini, studiati a tavolino" che darebbero "la cifra della pochezza umana e intellettuale sua e del suo staff".Tanti anche i commenti in favore del ministro, che chiedono leggi e pene più severe contro l'abbandono animale e si scagliano contro chi usa "le morti in mare" per "speculare contro Salvini". "Fate pena, vergognatevi", la risposta ai detrattori del vicepremier leghista.