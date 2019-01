Antonio Rezza e Flavia Mastrella 'sotto sgombero'

Flavia Mastrella e Antonio Rezza (FOTOGRAMMA)

Era previsto in mattinata a Nettuno, in provincia di Roma, lo sgombero del palazzo dell'ex Divina Provvidenza, ma non è stato eseguito. Lo stabile è al centro di un braccio di ferro tra il Comune, che ha intimato lo sgombero per motivi legati allo stato dei locali, e le associazioni che vi operano da molti anni. Nell'ex Divina Provvidenza si svolgono infatti, tra le altre, le attività dell'Associazione culturale Ibis, del Laboratorio di ceramica Gatti Silvestri e del Laboratorio teatrale Rezza-Mastrella degli attori Antonio Rezza e Flavia Mastrella, Leoni d'oro alla carriera per il Teatro 2018.

"All'orario in cui ci era stato comunicato che sarebbe avvenuto lo sgombero non si è presentato nessuno - afferma all'AdnKronos Ferdinando Fornaro presidente dell'Associazione Ibis -. C'è ambiguità nell'aria, noi abbiamo chiesto più volte di dialogare e siamo pronti a trovare tutte le soluzioni possibili ma non quella di chiudere la nostra associazione. Noi non siamo abusivi, abbiamo ricevuto l'assegnazione della sede e nessuno ce l'ha mai revocata se non con questa azione di sgombero".



"Una nostra perizia dimostra che i locali in cui operiamo sono agibili. Certo, servono dei miglioramenti - sottolinea Fornaro auspicando ancora una soluzione - ma noi siamo disponibili anche a contribuire alle spese, compatibilmente con le nostre possibilità".