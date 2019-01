Bicocca, certificati di laurea garantiti in un click

L'università Milano-Bicocca (Fotogramma)

"Garantire l'autenticità del proprio titolo di laurea con un clic. E poterne verificare la validità all'istante sul web, senza passare da richieste agli atenei e trafile burocratiche". Una possibilità offerta dall'università degli Studi di Milano-Bicocca, che ha introdotto "un sistema informatico di blockchain, l'ultima frontiera in termini di sicurezza virtuale - annuncia l'ateneo - per garantire agli studenti la validità e l'integrità di documenti e certificati ufficiali sul web".

Sviluppata insieme al consorzio interuniversitario Cineca - spiega una nota - la nuova tecnologia permette di emettere documenti digitali certificati, assicurando che non siano manipolabili o falsificabili. "Uno strumento moderno, gratuito, semplice e immediato, utilizzabile ovunque nel mondo", grazie al quale gli studenti possono garantire l'autenticità e integrità dei loro titolo di laurea a potenziali datori di lavoro. Alle aziende e agli imprenditori basterà un clic per verificarne la validità, senza doverne fare richiesta agli atenei.

Il nuovo sistema di certificazione, "tra i primi in Italia e già attivo", verrà presentato durante il convegno 'La certificazione blockchain nell'education', in programma venerdì 25 gennaio in Bicocca, dalle 14 alle 18 presso l'Auditorium Guido Martinotti (Edificio U12), con interventi di esperti, docenti e ricercatori universitari. L'evento è promosso dall'ateneo insieme a Cineca e all'università degli Studi di Padova, dove pure sarà avviato l'innovativo sistema di certificazione.