Cara Castelnuovo, deputata Leu blocca bus di migranti

Via Twitter Rossella Muroni

La deputata di Leu, Rossella Muroni, ha tentato di bloccare il pulmann di migranti che vengono trasferiti oggi dal Cara di Castelnuovo di Porto (Roma). Un gesto simbolico immortalato da una foto che ritrae la stessa deputata davanti al pullman. Immagine postata da Muroni sul suo profilo Twitter: "Bambini, donne, uomini, vogliamo solo sapere dove vanno e che condizioni troveranno. Restiamo umani per favore", ha scritto Muroni.

I trasferimenti dei migranti che dovranno lasciare il Cara in via di chiusura, come stabilito dal Viminale, sono ripresi questa mattina. Oggi, a quanto si apprende, sono in partenza altri 75 migranti dopo i 30 partiti ieri. Proprio ieri a Castelnuovo di Porto si è svolta una manifestazione di solidarietà nei confronti dei migranti, tra i quali anche bambini che frequentano le scuole, costretti a lasciare il Cara e a protestare, insieme ai sindacati, sono stati anche i lavoratori della cooperativa che gestisce il centro preoccupati perché rischiano il posto di lavoro.

All'indomani del blitz al Cara, il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini ha scritto su Twitter: "Mi ero impegnato a chiudere le mega strutture dell'accoglienza, dove ci sono sprechi e reati, come a Bagnoli, a Castelnuovo di Porto, a Mineo. E lo stiamo facendo". Mentre il Pd con Maurizio Martina va all'attacco: "Quello che sta succedendo a Castelnuovo, vicino Roma, è drammatico. Fare uscire dalla legalità centinaia di persone e metterli in mezzo alla strada è - ha sottolineato - il risultato concreto del decreto Salvini 23gennaio".