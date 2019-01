Castelnuovo, presidente squadra: "Perdiamo il nostro bomber"

Foto dalla pagina Facebook del Castelnuovo Calcio

Si chiama Ansou Cissé, ma per tutti è il 'bomber'. A 19 anni è il cannoniere della Castelnuovese con una storia molto lunga alle spalle. La partenza dal Senegal, il centro di Lampedusa e ora la vita nel Cara che entro fine mese chiuderà i battenti. Nei prossimi giorni partirà anche lui."Non l'ha presa bene perché il ragazzo si era integrato, era un anno e mezzo che giocava con noi" dice all'Adnkronos il presidente della Castelnuovese Calcio, Mauro Sabbatini. "Ma tutta la squadra c'è rimasta male, i suoi compagni, perché è bravissimo e hanno legato bene". Ha una passione per il calcio, vorrebbe fare il professionista: è stata sempre la sua idea. "E' molto bravo, è giovane, ma gioca già in due categorie: juniores regionale B e la prima categoria. Perderlo sarebbe un vero peccato".